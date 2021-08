Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) - Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Publicado 15/08/2021 16:37 | Atualizado 15/08/2021 16:38

Brasília - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) não conseguiu reunir as assinaturas necessárias para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O anúncio foi feito pelo próprio parlamentar em um comentário no Instagram.



Um usuário fez um comentário se referindo a uma "ditadura da toga”. Então o filho 03 do presidente da República afirmou que não conseguiu as 171 assinaturas necessárias para abrir a comissão. “Eu não elejo todos os deputados do Congresso”, justificou.

Publicidade

“No mais, pode me trocar em 2022 que seguindo oeste teu pensamento lançando pedras justamente naqueles que tentam fazer algo se expondo e expondo suas vidas de fato nada vai mudar”, queixou-se. “O que você acha que vai acontecer comigo quando meu pai deixar de ser presidente?”, continuou.

A abertura da CPI é defendida pelos apoiadores da mudança do sistema eleitoral para o modelo com voto impresso. A Câmara dos Deputados chegou a votar em plenário uma PEC sobre o assunto, mas ela foi rejeitada.