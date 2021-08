"Em 2018, atacava homossexuais, mulheres e qualquer um que pensasse diferente", disse o parlamentar - Agência Brasil

Publicado 15/08/2021 12:39

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que Jair Bolsonaro (sem partido) e seu sucessor, Arthur Lira, são ‘parecidos um com o outro’. Segundo Maia, Bolsonaro é mais transparente, enquanto Lira ‘esfaqueia pelas costas’, que ainda afirmou que vê o presidente do país 'sangrando' até o fim do mandato.



Em entrevista ao Congresso em Foco na última sexta-feira, 13, os dois trabalham com o mesmo objetivo. “Há uma convergência entre os presidentes da Câmara e da República, que atuam com o mesmo intuito. Bolsonaro é mais transparente e agressivo, e o presidente da Câmara tenta diálogo com o Supremo. Quando viram as costas, dá facada no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral”, disse Maia, que usa o termo ‘Bolsolira’ para classificar a dupla.

Maia afirma que Bolsonaro ataca o Supremo Tribunal Federal (STF) para provocar reações. Segundo o ex-presidente da Câmara, o objetivo do presidente da República é fazer um ‘golpe’ soar como ‘contragolpe’.

Para o ex-presidente da Câmara, não há chances de impeachment. E a votação pelo voto impresso, com 229 adesões, comprova que Bolsonaro tem defensores fiéis na casa. Maia avalia que a abertura de um processo de impeachment poderia deixar o presidente da República mais forte.

Rodrigo Maia afirma que o presidente ‘marcha a passos largos para a derrota’ nas Eleições de 2022. “Ele deverá sangrar até o fim do mandato, sem sofrer impeachment”, disse o deputado ao Congresso em Foco.