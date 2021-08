O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello - Leopoldo Silva/Agência Senado

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello Leopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 17/08/2021 09:19 | Atualizado 17/08/2021 09:58

O governo federal pagou auxílio emergencial indevidamente para os filhos da irmã mais velha do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Cynthia Pazuello. Segundo o colunista do portal Metrópoles, Caio Barbieri, ela é administradora de empresas da família do ex-ministro, ainda assim seus dois filhos constam no Portal da Transparência como beneficiários do programa.

Tanto David Pazuello Franco de Sá, de 25 anos, filho mais novo de Cynthia, quanto Raquel Pazuello Silva teria recebido o benefício. Ao todo, foram R$ 7,5 mil depositado para a dupla, R$ 4,2 mil para ele, em nove parcelas, e R$ 3,3 mil para ela, mesmo morando na Califórnia, nos EUA.

Segundo o Portal da Transparência, apenas o valor do benefício referente ao mês de maio de 2020, de R$ 600, foi devolvido aos cofres públicos.

Além deles, Stephanie dos Santos Pazuello, filha do general da ativa, recebeu R$ 2,4 mil do benefício mesmo com cargo na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Mas, de acordo com o jornal O Globo, o valor não foi liberado porque os sistemas detectaram inconsistências no cadastro dela.