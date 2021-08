Brasil

Malafaia propõe jejum pelo Brasil e é ironizado por internautas: 'Já não tem nada para comer'

Internautas mostraram insatisfação com a proposta do pastor. Atualmente, segundo dados do IBGE, 84,9 milhões de pessoas, convivem com fome ou algum grau de insegurança alimentar

Publicado 20/08/2021 18:18 | Atualizado há 19 minutos