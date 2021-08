Falta de energia atingiu 13 dos 16 municípios do estado - Divulgação/Ministério de Minas e Energia

Falta de energia atingiu 13 dos 16 municípios do estadoDivulgação/Ministério de Minas e Energia

Publicado 25/08/2021 16:59 | Atualizado 25/08/2021 17:01

Na manhã desta quarta-feira (25), bairros do Macapá e municípios do interior do Amapá registraram queda simultânea de energia por volta das 10h10. A eletricidade começou a ser retomada cerca de 30 minutos depois em alguns locais.

A queda de energia, segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), que distribui o serviço no estado, atingiu 13 dos 16 municípios do estado. As regiões são as mesmas que sofreram com o apagão de novembro de 2020.

Publicidade

A eletricidade foi completamente retomada em todas as cidades às 12h10, informou a CEA. De acordo com a companhia, houve uma falha na comunicação com o Sistema Interligado Nacional (SIN), o que ocasionou a queda.

"A situação está sendo investigada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) que deve emitir comunicado oficial da ocorrência. A Companhia está atuando no momento na recomposição dos sistemas para restabelecer o fornecimento em Macapá e demais cidades atingidas", disse a CEA, por meio de nota.

Publicidade

Todas as zonas do Macapá ficaram sem luz, menos aquelas que têm sistema isolado, como Oiapoque, Laranjal e Vitória do Jari.



A concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia, responsável pelas linhas de transmissão para o estado, também se pronunciou e disse que houve uma "interrupção de poucos minutos no funcionamento de uma das instalações, que já foi normalizado".

Publicidade

De acordo com eles, "problemas pontuais, como o ocorrido, não deveriam ocasionar o desabastecimento de energia na região". "A usina de Coaracy Nunes está conectada diretamente na subestação da distribuidora local, sem passar pelas linhas de transmissão operadas pela LMTE, logo, parte da carga que atende os consumidores locais não tem qualquer interseção com as instalações da LMTE", afirmou.

"A segurança energética do SIN, do qual faz parte o Estado do Amapá, inclui a avaliação – por parte dos órgãos de planejamento e fiscalização do setor elétrico e não da concessionária – sobre a necessidade de instalação de sistemas redundantes de geração e transmissão para suprir o abastecimento em eventuais perdas de conexão com o sistema interligado", acrescentou.