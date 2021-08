Carro é avaliado em R$ 800 mil - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 25/08/2021 15:46

Curitiba - A Polícia Federal de Curitiba "ganhou" uma Lamborghini modelo Gallardo LP 560-4, avaliada em R$ 800 mil. O veículo foi apreendido na Operação Daemon, em julho de 2021, que acabou com um esquema fraudulento de negociações de criptoativos.

A instituição o "herdou" após uma decisão judicial e o carro vai ser utilizado como uma viatura ostensiva. Ou seja, o veículo não será usado como uma viatura comum para ações do cotidiano, mas sim em "exposições, eventos e ações pedagógicas de repressão ao crime organizado e descapitalização de bens das organizações criminosas", informou a PF.

Além disso, a Lamborghini será devolvida para a Justiça Federal assim que o leilão dos bens apreendidos na operação for marcado. O dinheiro arrecadado no evento será destinado às vítimas do grupo.

Veja:

