Publicado 26/08/2021 20:23

O envio do 55° lote de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech, que chegaria ao Brasil nesta quinta-feira, 26, foi reprogramado para sábado, 28, devido a questões climáticas nos Estados Unidos, conforme informou a farmacêutica.

“O mau tempo em Chicago não permitiu que a aeronave chegasse no horário previsto na Flórida para fazer a conexão com o voo 412 da UPS”, divulgou a Pfizer.

A Pfizer estima entregar ao Ministério da Saúde, entre os dias 24 e 29 de agosto, mais 5.377.320 de doses da vacina. Ao todo, serão cinco voos saindo do Aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

Somados aos lotes anteriores, terão sido entregues ao Brasil 53.325.090 doses até o dia 29 de agosto, conforme previsão da empresa.

Carta de intenções

A Pfizer e a BioNTech anunciaram hoje a assinatura de uma carta de intenções com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a produção de vacina contra a covid-19. A vacina será produzida no Brasil e distribuída em toda a América Latina.

De acordo com o comunicado das empresas, as atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos começarão imediatamente. A Eurofarma vai receber o produto de instalações dos Estados Unidos.

A expectativa é que o laboratório brasileiro seja capaz de produzir 100 milhões de doses por ano, que devem começar a ser entregues em 2022.