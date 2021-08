Trecho do videoclipe de Etérea, do cantor Criolo - Reprodução

Publicado 27/08/2021 10:15

O prefeito de Criciúma (SC) Clésio Salvaro (PSDB) anunciou a demissão de um professor da rede estadual nesta quinta-feira, 26. O motivo do desligamento foi a exibição do videoclipe “Etérea”, do cantor Criolo, que aborda a temática LGBTQIA+. Em vídeo publicado por Clésio, ele afirma que a administração da cidade não concorda com a “viadagem na sala de aula”.



O vídeo da música foi apresentado durante uma aula de artes na Escola Municipal Pascoal Meller, na terça-feira, 24. A turma era do 9º ano, com estudantes entre 14 e 15 anos.



"Expôs um vídeo erotizado, de forma inapropriada para os alunos da rede pública municipal. Nós não permitimos, nós não toleramos. Está demitido esse, sei lá, esse profissional. Nas escolas do município, enquanto eu estiver aqui de plantão, isto não vai acontecer, este tipo de atitude. Essa 'viadagem' na sala de aula, nós não concordamos", disse o prefeito em vídeo.



O videoclipe de Etérea conta com mais de 1,2 milhão de visualizações no YouTube e a música, que fala sobre liberdade, pluralidade e amor, foi indicada ao 20º Grammy Latino, na categoria de melhor canção em língua portuguesa. A produção, caracterizada por composições envolvendo diferentes luzes, cores e coreografias, foi apresentada em diversos festivais e chegou à final na premiação Music Video Festival m-v-f- awards 2019.



Em publicação nas redes sociais, o cantor Criolo se manifestou lamentando o caso e defendendo os direitos da comunidade LGBTQIA+.



“Mais uma vez, desde seu lançamento, o clipe e o documentário da música Etérea [com a participação de representantes de coletivos LGBTQIA+ nacionais] abrem espaço para o debate na sociedade brasileira, após a lamentável demissão de um professor depois de exibir o projeto em sala. Tanto o clipe como o doc, ambos sem nenhum tipo de restrição pelas diretrizes do YouTube, já foram exibidos em diversos festivais de cinema e instituições de arte, música e dança [como a Filmoteca da Universidade Nacional do México], ao longo dos quase dois anos de suas trajetórias internacionais. Compartilhamos orgulhosamente o documentário novamente aqui, na esperança de que ele possa chegar mais longe, com mais pessoas entendendo e refletindo sobre o que acontece em nosso território e como o Brasil se tornou o país que mais mata sua população LGBTQIA+ em todo o planeta”, disse o artista.



Confira o videoclipe de Etérea: