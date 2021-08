Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 27/08/2021 15:04

Brasília - O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), publicou no início da tarde desta sexta-feira em seu perfil no Twitter vídeo de manifestação de opositores em frente ao Palácio do Planalto e aproveitou a postagem para novos ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF). A imagem mostra um foco de fumaça escura na altura da rampa que leva à entrada do edifício, protegido por grades e algumas dezenas de soldados do Exército.

- Agora, em frente a Presidência da República. Esse tipo de gente quer voltar ao Poder com ajudado daqueles que censuram, prendem e atacam os defensores da CF e da liberdade.



- No momento me encontro no Comando de Operações Especiais em Goiânia/GO.



- Presidente Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/rRSl247iHg — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 27, 2021



"Esse tipo de gente quer voltar ao Poder com ajuda daqueles que censuram, prendem e atacam os defensores da Constituição Federal e da liberdade", escreveu o chefe do Executivo sem citar nomes.



Ele se encontra em Goiânia (GO), onde compareceu a uma solenidade militar e ressaltou o papel das Forças Armadas de "proteger a liberdade e a democracia a qualquer custo".



Nas imagens, havia pequeno número de manifestantes e muitos vestiam vermelho. Bolsonaro tem incentivado apoiadores a comparecer às manifestações previstas para o dia 7 de setembro.



Conforme informou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), setores das forças de segurança, principalmente das Polícias Militares, têm se articulado para intensificar a adesão aos atos públicos em defesa do governo.