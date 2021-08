Biden insiste que deseja manter a data de retirada dos EUA no dia 31 de agosto - AFP PHOTO / MINISTERO DELLA DIFESA

Publicado 28/08/2021 09:04

Com ajuda europeia, um cidadão brasileiro e sua família foram resgatados nesta sexta-feira, 27, do Afeganistão. A retirada foi possível por meio de intermediação diplomática do Itamaraty.

O cidadão, cuja identidade foi preservada, chegou com a família em Madri, na Espanha, e todos estão com boas condições de saúde. Além dos espanhóis, o governo alemão auxiliou na retirada.

O serviço consular havia identificado cinco cidadãos brasileiro em território afegão, após a queda do governo apoiado por forças ocidentais para o Taleban. Além deles, uma pessoa que se disse brasileira pediu ajuda por mensagem de telefone aos diplomatas brasileiros que servem em Islamabad, no Paquistão, mas depois perdeu contato, como revelou o Estadão/Broadcast Político O Brasil não tem embaixada ou consulado no Afeganistão.

"Dos cinco nacionais identificados, dois haviam solicitado auxílio para sair do país", informou a chancelaria.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a situação dos brasileiros tem recebido atenção prioritária. "O Itamaraty permanece em intensa articulação com países atuantes na região para viabilizar a pronta retirada do cidadão ainda localizado em território afegão, bem como de seus familiares", disse a pasta.