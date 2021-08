Trabalhadores brigam na Justiça por mais direitos e aumento salarial - Foto: Carlos Alberto

Publicado 28/08/2021 19:41

O governo federal gastou R$ 5 milhões em campanha publicitária para defender a privatização dos Correios. Enquanto isso, trabalhadores estão em disputa judicial pedindo aumento de salário e melhores condições trabalhistas.



A informação do valor foi obtida pela coluna de Carla Araújo, do Uol, por meio da Lei de Acesso à Informação. Os R$ 5 milhões foram gastos em peças publicitárias e em suas divulgações entre os dias 3 e 10 de agosto. De acordo com o governo, "não há previsão de continuidade" da campanha.

O período em que a campanha publicitária foi realizada coincide justamente com o período de apreciação do projeto de lei pela privatização dos Correios na Câmara dos Deputados. Aprovado , o texto ainda precisa passar pelo Senado e, depois, pela sanção do presidente Jair Bolsonaro.