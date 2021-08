Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 28/08/2021 14:16

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) rebateu, neste sábado, algumas críticas nas redes sociais após aconselhar seus apoiadores a comprarem um fuzil e tornou a defender a compra do armamento. Em frente ao Palácio da Alvorada, nesta sexta-feira, o chefe do Executivo ainda chamou de 'idiota' quem defende comprar arroz e feijão. Uma pessoa postou um desenho de um fuzil no prato com os dizeres "não alimenta" na página do Facebook do presidente. Bolsonaro respondeu que "(a arma) garante a sua liberdade para você trabalhar e se alimentar. Sem ela você poderá depender das migalhas do Estado".