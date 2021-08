A confirmação da presença de anticorpos não garante que os bebês são imunes ao novo coronavírus - Reprodução

Publicado 29/08/2021 16:14

236 bebês que nasceram com anticorpos para a Covid-19 foram identificados por uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O sangue foi coletado entre os dias 19 de abril e 16 de agosto, através do teste do pezinho.



"A presença dos anticorpos confirma que eles foram expostos à infecção durante a gestação. Por outro lado, a gente não sabe que tipo de repercussão a longo prazo isso pode ter no desenvolvimento deles", explicou a professora Cláudia Lindgren, do Departamento de Pediatria da UFMG, ao G1. Segundo ela, o objetivo do trabalho é acompanhar o impacto da Covid-19 no desenvolvimento infantil.

A confirmação da presença de anticorpos não garante que os bebês são imunes ao novo coronavírus (Sars-Cov-2). A pesquisadora afirma que o objetivo é acompanhar o desenvolvimento das crianças pelos próximos dois anos.