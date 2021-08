No total, três pessoas morreram durante a ação criminosa desta segunda-feira - Reprodução

No total, três pessoas morreram durante a ação criminosa desta segunda-feiraReprodução

Publicado 30/08/2021 11:00 | Atualizado 30/08/2021 11:09

Uma das quatro pessoas que ficaram feridas durante o ataque a agências bancárias em Araçatuba (SP), nesta madrugada, precisou passar por uma amputação após mexer em um dos pacotes de explosivos deixados pelos criminosos na cidade. A vítima não sabia que se tratava de um artefato explosivo e mexeu acidentalmente, informou o capitão da PM-SP Alexandre Guedes.



"Sabemos que um homem por algum motivo mexeu nesse objeto, nessa bomba ou talvez pelo sensor ela acabou detonando. Esse homem teve membros amputados e foi socorrido ao hospital da cidade", afirmou o tenente em entrevista à Globonews.

O homem tem 25 anos e foi encaminhado para a Santa Casa de Araçatuba. De acordo com o boletim médico, ele sofreu "amputações traumáticas nos dois pés". "Neste momento ele ainda no centro cirúrgico, passando por procedimento de ortopedia, está intubado", diz o texto.



No total, três pessoas morreram durante a ação criminosa desta segunda-feira, 30. De acordo com as investigações, os bandidos abordaram pedestres e os fizeram de reféns. Alguns deles foram usados até mesmo como "escudo humano", como mostram as imagens compartilhadas nas redes sociais.



A Santa Casa de Araçatuba informou que um adulto foi baleado e um adolescente foi vítima dos estilhaços de um explosivo. Segundo a Polícia Militar, estima-se que entre 20 e 30 pessoas tenham participado do ataque. Até o momento, duas foram detidas.