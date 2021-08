Drones, bombas caseiras e escudos humanos foram utilizados pelos criminosos - Reprodução

Publicado 30/08/2021 08:59

São Paulo - Na madrugada desta segunda-feira, 30, assaltantes fortemente armados não só fizeram moradores de Araçatuba de refém, como os usaram de "escudo humano". O grupo com cerca de 20 criminosos abordou pedestres e motoristas e os obrigou a andar na frente deles, enquanto outros eram até amarrados em cima de carros, na tentativa de impedir um contra-ataque da Polícia Militar. Segundo a corporação, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas.

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas - informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

A ação criminosa, que durou cerca de duas horas, mostrou um grande preparo por parte da quadrilha. Além de drones que vigiavam a ação dos policiais, o grupo implantou artefatos explosivos pela cidade que podem ser acionados via calor humano ou por movimento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP), estão em andamento buscas para localizar os criminosos.

Em nota, a Polícia Militar de Araçatuba informou que "os infratores da lei usaram transeuntes que passavam no local como escudo humano para transitar a pé e com os veículos utilizados na ação criminosa e utilizaram drones para monitorar toda a ação, tanto na chegada ao perímetro urbano quanto na fuga para a zona rural. Foram deixados explosivos em pelo menos 14 pontos da cidade, incluindo um caminhão carregado com emulsão em frente a uma das agências atacadas".

A corporação reforçou, ainda, que não se sabe a quantidade exata de assaltantes que formavam a quadrilha, mas que seriam ao menos 15. A identidade das vítimas também ainda não foi confirmada. De acordo com a PM, há informações de que algumas pessoas deram entrada no Pronto Socorro Municipal com ferimentos provenientes de arma de fogo. "Ainda não há o número exato de feridos e nem sua identificação. Um rapaz, ao passar de bicicleta próximo a um artefato, foi vítima da explosão e teve um das pernas amputada".

Por ora, as autoridades pedem que as pessoas evitem sair de casa na região: "Caso algum cidadão se depare com algo estranho, por favor, não mexa, ligue para o número de emergência 190. Policiais militares estão trabalhando de forma incansável na busca pelos autores desse delito. Pelo menos dois deles já foram capturados".