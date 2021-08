Moradores de Araçatuba foram feitos de refém por criminosos - Reprodução/Arquivo pessoal

Publicado 30/08/2021 08:12 | Atualizado 30/08/2021 08:43

São Paulo - Uma quadrilha fortemente armada assustou os moradores de Araçatuba, cidade do interior de São Paulo, durante a madrugada desta segunda-feira, 30. Os ladrões atacaram uma agência bancária e informações da Polícia Militar indicam que três pessoas morreram durante a ação criminosa.

Confira um dos vídeos:

Na fuga, os reféns foram amarrados nos veículos. Tentativa de impedir qualquer contra-ataque da polícia ao grupo. Deus guarde essas pessoas e todos de Araçatuba. Todas as agências bancárias do centro foram invadidas - informações preliminares. pic.twitter.com/lu0hBlcTCu — Yuri Macri (@yurimacri) August 30, 2021

De acordo com as apurações, os bandidos abordaram pedestres na região e os fizeram de reféns. Estes foram colocados nos carros para que um 'escudo humano' fosse realizado. Para que a presença da polícia fosse monitorada, os criminosos utilizaram, ainda, drones espalhados pelas entradas da cidade.

Eu to chocado com o que ta acontecendo em Araçatuba! Esta tomada de bombas pelas ruas e fizeram a cidade refêm



pic.twitter.com/dYDCrv7Uue — Djow Snow (@Djowvitor) August 30, 2021

O prefeito da cidade, Dilador Borges, descreveu a sensação desta última madrugada como "um horror": "Moro a poucas quadras do Centro. Ouvi todos os tiros, acompanhando através de vídeos, não saí de casa e peço à população que fique em casa. Quando iniciou tudo isso, sentimos o drama que seria nossa noite, entrei em contato com o governador João Dória, que através do secretário de segurança disse que viria reforço de Rio Preto, Bauru e Prudente".

Artefato explosivo deixado no teatro municipal de araçatuba pelos criminossos nao se aproximem #PrimeiroImpacto #assalto #ARACATUBA pic.twitter.com/8AL3oCnvNw — Vitor Hugo (@VitorHu17125307) August 30, 2021

Artefatos explosivos foram espalhados pela cidade e podem ser acionados via calor humano ou por movimento. Segundo a Santa Casa de Araçatuba, um adulto foi baleado e um adolescente foi vítima dos estilhaços de um explosivo. O local atendeu as duas pessoas feridas durante o assalto. A recomendação da Polícia Militar é de que a população não saia de casa até que a situação esteja sob controle. As aulas na cidade estão suspensas nesta segunda-feira.