No total já somam-se 579.308 vítimas da doençaDaniel Castelo Branco

Publicado 29/08/2021 18:25

O Brasil perdeu 298 vidas para a Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste domingo, 29. Ao todo, o país já registrou 579.308 vítimas da doença.



Nas últimas 24 horas, 13.210 novos casos positivos de infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados pelo Conass. Desde o início da pandemia, 20.741.815 pessoas já foram infectadas.

A média móvel de mortes continua em queda. Desde 31 de julho, a taxa se mantém abaixo de mil - a última vez que isso tinha acontecido havia sido em 10 de janeiro deste ano. Neste domingo, a média de óbitos por Covid-19 nos últimos sete dias é de 683 - há três dias, ela se mantém abaixo de 700. Já a média móvel de casos é de 24.418.

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 segue com São Paulo (145.522), Rio de Janeiro (62.242) e Minas Gerais (52.958) na liderança. As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.814), Roraima (1.939) e Amapá (1.951).



Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo também lidera com mais de 4 milhões de casos. Minas Gerais, com 2 milhões, e Paraná, com 1,4 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (87.803), seguido por Amapá (122.410) e Roraima (123.735).