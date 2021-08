Roberto Jefferson, presidente do PTB - Reprodução

Publicado 30/08/2021 21:00 | Atualizado 30/08/2021 21:03





O político está preso desde 13 de agosto por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, relator do inquérito das milícias digitais. Rio - O presidente do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson teria passado mal na tarde desta segunda-feira (30) no presídio Bangu 8, no Rio de Janeiro, após receber a notícia de que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por incitação ao crime , crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e injúria racial. As informações são da TV Globo.O político está preso desde 13 de agosto por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, relator do inquérito das milícias digitais.

Segundo o G1, Roberto Jefferson foi examinado por um dos presos, que é médico. Em seguida, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do presídio após se queixar de dores nas pernas e pressão baixa. Lá, ficou internado.



Na denúncia assinada pela subprocuradora Lindôra Araújo constam acusações de incitar crimes contra o Supremo e senadores da CPI da Pandemia; por ter chamado de macaco o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming; e por calúnia contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), por dizer que ele não aceitava pedidos de impeachment contra ministros do Supremo por “interesses pessoais”.