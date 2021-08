Brasil

Flagrado com R$ 505 mil em aeroporto é prefeito de cidade com 12 mil habitantes

Conhecido como 'Gringo', ele foi eleito no ano passado com pouco mais de dois mil votos para comandar o município de Cerro do Sul, a 117 quilômetros da capital Porto Alegre

Publicado 30/08/2021 20:27 | Atualizado há 12 horas