Motoboy Ivanildo Gonçalves, da empresa vinculada ao Ministério da Saúde, VTCLog, depõe na CPI da Covid nesta quarta-feira, 1º - Roque de Sá/Agência Senado

Publicado 01/09/2021 17:18 | Atualizado 01/09/2021 17:27

A CPI da Covid aprovou, nesta quarta-feira, 1º, os requerimentos do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) de busca e apreensão do celular e quebra de sigilo integral do motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, funcionário da VTCLog. Também foi aprovada a convocação de Zenaide Sá Reis, também funcionária da empresa, para prestar depoimento à CPI.



Antes da aprovação da apreensão do celular, Alessandro e Simone Tebet (MDB-MS) haviam pedido para Ivanildo, com a tentativa de sensibilizá-lo, que ele entregasse seu celular à comissão, porém o motoboy se negou. Mesmo diante da insistência dos parlamentares presentes na reunião, o motoboy não cedeu.



Após algumas negativas, a comissão resolveu aprovar a quebra do sigilo fiscal, telefônico e bancário de Ivanildo.

Durante a sessão, Alessandro questionou Ivanildo sobre quem o orientou a ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não comparecer nesta quarta-feira na CPI. O depoente, que inicialmente havia dito que não queria prestar depoimento, por sua vez, respondeu que procurou orientação no departamento jurídico da VTCLog, e que a diretora-executiva da empresa, Andréia Lima, colocou à disposição dele os advogados da empresa.