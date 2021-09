Renan Bolsonaro, filho 'número 4' do presidente - Reprodução

Publicado 01/09/2021 20:41 | Atualizado 01/09/2021 20:42

São Paulo - A empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia, de propriedade de Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi aberta com o auxílio do lobista Marconny Albernaz de Faria. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.



Marconny é apontado pela CPI da Covid como um dos intermediários da Precisa Medicamentos, empresa investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito por suspeita de irregularidades no contrato de aquisição da vacina indiana Covaxin. O acordo entre o governo federal e o laboratório responsável pela produção do imunizante, inclusive, já foi suspenso.

Segundo a Folha de S. Paulo, trocas de mensagens entre o filho do presidente da República e o lobista mostram a intereferência de Marconny na abertura da Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia. “Bora resolver as questões dos seus contratos!! Se preocupe com isso. Como te falei, eu e o William estamos a sua disposição para ajudar te ajudar”, teria dito Marconny a Jair Renan, que respondeu: "Show irmão. Eu vou organizar com Allan a gente se encontrar e organizar tudo”. Procurados pelo jornal, Jair Renan e Marconny ainda não se manifestaram.