José David Xavier - Reprodução

Publicado 01/09/2021 21:49

Rio - José David Breviglieri Xavier tenta lançar novos negócios em Santa Catarina, apesar de estar cheio de denúncias de assédio moral e irregularidades no currículo. Ele chegou a ter uma reunião com o prefeito de Barra Velhas, Douglas Elias da Costa (PL), sobre possíveis projetos no município do litoral catarinense.

Os funcionários afirmaram que o empresário os colocavam em situações humilhantes de forma frequente. Os relatos foram registrados no Sindicato dos Empregados e Trabalhadores nas Empresas de Entretenimento, Casas de Diversões e Similares dos Municípios de Jundiaí e Região (Sindiversão) e no Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo (Sated).

Um dos funcionários do parque, identificado apenas como J.Y., disse que Xavier o socou no estômago após ter se atrasado para chegar ao local em que as imagens de um evento seriam gravadas. Em um vídeo, é possível ouvir o ex-presidente gritando com um colaborador.

Também há relatos como o de uma nutricionista que pediu demissão após ser destratada, assim como dois gerentes, chamados de "viadinho" e "bosta". Outro depoimento foi dado por uma caixa que trabalhou em um evento. Ela conta que sofreu assédio moral ao dizer a Xavier que não poderia aceitar cartão, pois a máquina não estava funcionando.



Xavier, acompanhado de seguranças, gritou contra a caixa e mandou ela colocar as mãos para cima, além de ter pedido que assessores filmassem a cena. Segundo a mulher, ele desconfiava que as caixas faziam "vendas frias". Ao fim, todo o dinheiro foi contado e o valor bateu com o que havia sido vendido.