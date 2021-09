Instagram fica fora do ar nesta quinta, usuários relatam - Reprodução

Instagram fica fora do ar nesta quinta, usuários relatamReprodução

Publicado 02/09/2021 10:23 | Atualizado 02/09/2021 10:55

O Instagram iniciou a manhã desta quinta-feira, 2, com alguns problemas de instabilidade, relataram milhares de usuários ao redor do mundo, incluindo no Brasil.



Desde às 8h, o site Downdetector tem recebido queixas de pessoas que não conseguem atualizar a timeline na rede, além de dificuldade nos acesso aos “stories” do aplicativo e ao perfil do usuário.