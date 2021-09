Na noite desta quarta-feira, São Paulo recebeu mais 1,9 milhão de doses prontas da Coronavac - Divulgação/ Governo de São Paulo

Na noite desta quarta-feira, São Paulo recebeu mais 1,9 milhão de doses prontas da Coronavac Divulgação/ Governo de São Paulo

Publicado 02/09/2021 10:38 | Atualizado 02/09/2021 10:39

O governo de São Paulo recebeu, na noite desta quarta-feira, 1º, um novo lote formado por 1.914.080 milhão de doses prontas da vacina Coronavac contra a covid-19. A chegada foi acompanhada pelo Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, o Superintendente da Fundação Butantan, Reinaldo Sato, e a Coordenadora geral do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.



O lote, enviado pela biofarmacêutica chinesa Sinovac, chegou em um voo da companhia aérea Turkish Airlines por volta das 20h50 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A aeronave saiu de Pequim (China) e fez escala em Istambul (Turquia), antes de chegar ao Brasil.



Segundo o governo paulista, os imunizantes recebidos serão alocados no armazém do Ministério da Saúde e, antes da liberação ao PNI, serão submetidos ao controle de qualidade do Butantan.



Nesta semana, o instituto realizou a entrega de lote recorde com 10 milhões de doses da Coronavac, totalizando 92,849 milhões de imunizantes fornecidos ao Ministério da Saúde desde o dia 17 de janeiro, quando o uso emergencial da vacina foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



"A chegada das vacinas prontas para aplicação é resultado de um encontro entre representantes do governo de São Paulo, Instituto Butantan e a Sinovac", informou o governo de SP.