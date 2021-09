Renan Bolsonaro e Marcelo Luiz Nogueira de Santos - Reprodução

Após a denúncia feita por Marcelo Luiz, ex-funcionário da família Bolsonaro, de que ele entregava 80% do próprio salário de R$ 7.326 para Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), uma publicação feita pelo filho mais novo Jair Renan chamou atenção nas redes sociais. Na ocasião, o "04" homenageou Marcelo e afirmou que ele o ajudou "a ser um homem melhor".

"Marcelo, ao longo desses anos todos, você tem sido um grande amigo para mim. Você me ensinou muito, especialmente a como me tornar uma boa pessoa. Sua empatia e seu carinho são contagiantes, e eu serei eternamente grato a Deus por tê-lo colocado em nosso caminho. Que neste aniversário seu coração possa transbordar com o dobro da felicidade que você trouxe para nossa família! Obrigado por tudo! Parabéns! Felicidades…", escreveu Renan. Confira:

De acordo com a denúncia, o esquema acontecia enquanto o presidente ainda era casado com a advogada Ana Cristina Valle. No entanto, Marcelo não foi o primeiro a expor o esquema, ele é o segundo ex-assessor de Flávio Bolsonaro que fala sobre a devolução de salários. Em novembro do ano passado, outra ex-assessora relatou que devolvia mais de 90% do valor que recebia trabalhando para o atual senador.

O filho mais velho do presidente foi denunciado pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ) por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação inébita, por conta da operação do esquema de 'rachadinha'. Já a ex-mulher de Bolsonaro é apontada por integrar um esquema parecido e com funcionários fantasmas no gabinete do filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio.