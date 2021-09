Covid-19: Minas Gerais confirma cinco casos da variante mu - Reprodução

Publicado 03/09/2021 14:38 | Atualizado 03/09/2021 14:42

Belo Horizonte - O estado de Minas Gerais registrou cinco casos da nova variante do coronavírus denominada mu. As informações estão no painel da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) nesta sexta-feira (3).

De acordo com a secretaria, os casos da variante mu foram identificados em Virginópolis (3) e em Guanhães (2), ambos na Região Leste do estado.

A caracterização dessa variante foi realizada pelo Centro de Tecnologias de Vacinas (CT-Vacinas), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ainda não se sabe se os casos da variante mu foram exportados ou se a transmissão foi local. A variante mu inicialmente foi descoberta na Colômbia.

Além da mu, Minas também registrou 236 casos da variante delta.