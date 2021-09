Presidente Jair Messias Bolsonaro será homenageado com estátua em Passo Fundo - RS - José Volnei Dal’Maso / Arquivo pessoal/Jabs Paim Bandeira

Publicado 04/09/2021 11:43 | Atualizado 04/09/2021 12:24

Em breve será inaugurada a estátua que está sendo construída em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A obra estava prevista para ficar pronta na Semana Farroupilha, evento festivo comemorado entre 13 a 20 de setembro, mas deve levar mais algumas semanas.



O advogado Jabs Paim Bandeira, presidente do Comitê pela Vida e Liberdade — grupo de admiradores que encabeça a iniciativa — informou que a estátua deve alternar entre diferentes terrenos privados.

"Ainda não está definido, mas estamos pensando em fazer assim, até para o pessoal se acostumar com a ideia. Infelizmente, há pessoas que têm o espírito de vandalismo", disse o advogado ao jornal GZH , em referência à oposição do governo de Bolsonaro.



A estátua terá seis metros de altura e está sendo feita em duas partes. O artista plástico Jorge Luiz Grigolo é responsável pelo corpo e a equipe de uma empresa de máquinas agrícolas da cidade pela cabeça.

Agora, o corpo está sendo revestido com metal e a cabeça já está nos retoques finais. Assim que a obra for finalizada, a estátua deve ser levada para manifestações com a ajuda de um caminhão e de um guindaste.



A representação foi idealizada pelo produtor rural José Volnei Dal’Maso, que vai retratar o mandatário como uma espécie de "guerreiro", usando capacete, segurando um escudo e uma lança.