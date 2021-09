Cratera em João Pessoa - SEMOB/João Pessoa

Publicado 03/09/2021 20:38

João Pessoa - Um carro, com o motorista e uma passageira, caiu em uma cratera com 8 metros de profundidade na tarde desta sexta-feira (3). O incidente ocorreu na Avenida Pedro II, em João Pessoa, capital da Paraíba.



O condutor, identificado como Bruno Pereira, de 43 anos, foi levado ao Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, onde realizou exames complementares. A passageira sofreu leves escoriações e passa bem, segundo informações do G1.

Um carro caiu em uma cratera na Avenida Pedro II, em João Pessoa, na tarde desta sexta-feira (3). O veículo vinha no sentido centro-Bancários quando o buraco se abriu no asfalto ‘engolindo’ o carro. Havia pessoas dentro do veículo, que foram resgatadas com poucas escoriações pic.twitter.com/T1eI8590lz