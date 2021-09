Governador de São Paulo, João Doria - Reprodução: Facebook/JoÃo Doria

Governador de São Paulo, João DoriaReprodução: Facebook/JoÃo Doria

Publicado 03/09/2021 20:08 | Atualizado 03/09/2021 20:10

São Paulo - Boletim médico sobre o estado de saúde do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informa que ele recebeu alta médica no período da tarde desta sexta-feira, 3, após ter realizado procedimento cirúrgico. A nota do Hospital Israelita Albert Einstein, onde o procedimento foi realizado, informa que Doria seguirá em repouso domiciliar.

O governador foi submetido à cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal direita, protuberância causada por brecha na parede abdominal, no período da manhã.

O documento é assinado pelo cirurgião de aparelho digestivo Sidney Klajner e pelo diretor-superintendente médico e de serviços hospitalares, Miguel Cendoroglo Neto.