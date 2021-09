Zé Trovão - Youtube / divulgação

Zé TrovãoYoutube / divulgação

Publicado 04/09/2021 13:27

Conhecido como Zé Trovão, o caminhoneiro e youtuber paulista Marcos Antônio Pereira Gomes ganhou notoriedade nos últimos dias por atacar as instituições democráticas brasileiras, chegando até a sugerir uma invasão ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional para agredir o presidente e o relator da CPI da Covid, os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL), respectivamente.



Nascido em São Paulo, Marcos Antônio já morou em Minas Gerais, no Japão, no Paraná. Há três anos, vive em Joinvilli, em Santa Catarina, onde trabaha como caminhoneiro e youtuber. No seu canal, ele posta vídeos com conteúdo político bolsonarista, em favor do presidente e contra a democracia, mas afirmando que não é contra a democracia. Ele diz querer o impeachment dos 11 ministros do STF e, com essa bandeira, convoca a população para os atos do próximo dia 7 de setembro, com nome "Acampa Brasil".

Nas convocações, Zé Trovão pede que para as pessoas se inscreverem no site do Portal Brasil Livre, ligado à Coalizão Direita Conservadora e ao à Associação Brasileiros dos Patriotas (Abrapa). As entidades se dizem “cívicas de direito privado”.



O canal do Youtube também possui outros conteúdos bolsonaristas, em favor do tratamento precoce contra a Covid-19 e do voto impresso.



Pelo seu conteúdo, Zé Trovão já foi alvo de investigação da Polícia Federal, de mandados de busca e apreensão pelo STF e, mais recentemente, de um pedido de prisão - que ele respondeu dizendo que só vai se entregar durante o ato do dia 7 de setembro, "no meio do povo".



A prisão foi decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, ao acatar um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), ao apontar que ele estava descumprindo medidas cautelares aplicadas pela Suprema corte. Moraes havia determinado, em 20 de agosto, o bloqueio das redes sociais de Zé Trovão e proibido que ele se manifestasse em qualquer rede social dele ou de outros, alegando que ele estava convocando atos antidemocráticos. Mas Trovão não respeitou a determinação.



Ligado a deputados bolsonaristas, Zé Trovão participou da motociata de Florianópoles, em 7 de agosto, quando gravou um vídeo afirmando que organizaria um ato semelhante na próxima semana em São Paulo.



“Em algum canto do Brasil eu vou aparecer. Talvez seja na [Avenida] Paulista, talvez seja em Brasília, talvez seja em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, não sei”, comentou em uma das transmissões pelo YouTube.



- Com informações da revista Veja.