No total, o Ministério da Saúde já entregou aos estados e ao DF mais de 253,7 milhões de doses de vacinas covid-19 - Divulgação

No total, o Ministério da Saúde já entregou aos estados e ao DF mais de 253,7 milhões de doses de vacinas covid-19Divulgação

Publicado 04/09/2021 16:53

O Brasil recebeu, neste sábado, 4, um novo lote com 1,5 milhão de doses da Pfizer/BioNTech. As vacinas desembarcaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) por volta das 14h. As doses serão distribuídas aos estados brasileiros nos próximos dias.

Até o momento, o Brasil já entregou mais de 55,2 milhões de doses da Pfizer aos estados e ao Distrito Federal desde o início da campanha nacional de imunização.

No total, o Ministério da Saúde já entregou aos estados e ao DF mais de 253,7 milhões de doses de vacinas covid-19. Mais de 133,5 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose dos imunizantes, ou seja, 83,4% dos 160 milhões de pessoas com mais de 18 anos. Além disso, mais de 65,6 milhões já estão totalmente imunizados com as duas doses ou a dose única da vacina anticovid.