O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50Foto: reprodução internet

Publicado 04/09/2021 21:03

São Paulo - A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (4), em São Paulo, os números do concurso 2406 da Mega-Sena. Saíram as seguintes dezenas: 08-12-29-43-54-60.

Se alguém tiver acertado todos os números, será pago um prêmio principal no valor de R$ 34.000.250,99. A Caixa divulgará em breve, por meio da página da Mega-Sena na internet, se sortudos cravaram os números.

No concurso anterior, que ocorreu no último dia 1º, ninguém todas as dezenas sorteadas (21-38-48-49-53-59), o que fez com que a premiação acumulasse e chegasse ao valor estimado no sorteio atual.

Como participar do próximo sorteio?

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quarta-feira (8), às 20h. É possível apostar até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país.