Roberto Jefferson, presidente do PTB - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 04/09/2021 18:36 | Atualizado 04/09/2021 18:44

Rio - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, neste sábado, 4, a transferência do presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Desde quarta-feira, 1º, ele está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, também na Zona Oeste.

Em sua decisão, o ministro destacou que a prisão preventiva do presidente do PTB está mantida. Além disso, Moraes determinou que a transferência só poderá ser feita após a instalação de tornozeleira eletrônica no ex-deputado, que está preso desde o último dia 13 sob a acusação de ameaças às instituições e à democracia.

Prisão preventiva

No último dia 31, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão de Roberto Jefferson. "Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF, mantenho a prisão preventiva de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal e INDEFIRO os requerimentos apresentados pela defesa", afirmou Moraes na sentença.

A defesa do ex-deputado solicitou que a prisão preventiva fosse convertida em domiciliar em razão das condições de saúde do político. Aos 68 anos, Jefferson tem diabetes, hipotireoidismo e diverticulite, segundo os advogados. No entanto, na avaliação de Moraes, o ex-deputado não demonstrou "qualquer debilidade física que o impedisse da prática de seus afazeres diários".