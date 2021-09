Brasil

Desfile de blindados no Planalto custou R$ 3,7 milhões aos cofres públicos

A exibição foi interpretada como uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de intimidar o Poder Legislativo para aprovar o texto da PEC do voto impresso, que era votada no mesmo dia

Publicado 05/09/2021 08:48 | Atualizado há 3 horas