Dados covid-19 deste sábado, dia 04, em Volta Redonda - Reprodução

Dados covid-19 deste sábado, dia 04, em Volta RedondaReprodução

Publicado 04/09/2021 21:26

O Brasil registrou 692 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo painel divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o país atingiu a marca de 583.362 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020.

No mesmo período, o país contabilizou 21.804 novos casos, totalizando 20.877.864 diagnósticos positivos. A média móvel de infecções ficou em 21.323, e a de casos, 622. O país segue rumo à segunda semana com essa estatística abaixo de 700.

Em São Paulo, 67% das cidades não registram mortes há uma semana . O estado, porém, lidera a estatística no país, e já perdeu 146.526 vidas. Logo atrás vem o Rio de Janeiro, com 63.142. O Acre segue com o menor índice de óbitos (1.814).

O estado também lidera o ranking mais casos positivos - 4.288.443. Minas Gerais, com 2.077.270, e Paraná, com 11.466.759 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (87.875), seguido por Amapá (122.493) e Roraima (124.293).