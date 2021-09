Doses do imunizante foram envasadas em local não autorizado pela Anvisa - Reprodução/ Internet

Doses do imunizante foram envasadas em local não autorizado pela Anvisa Reprodução/ Internet

Publicado 05/09/2021 12:38

Ao menos 10 estados receberam lotes da vacina Coronavac interditados pela Anvisa . A decisão pela suspensão de 12,1 milhões de doses foi tomada depois que o Instituto Butantan constatou que as doses do imunizante foram envasadas em um local não autorizado pela agência.



De acordo com o Ministério da Saúde, os estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Acre, Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo receberam os lotes interditados. Depois, Goiás e Paraíba também informaram ter recebido as doses.

A Anvisa afirmou que as vacinas utilizadas no país devem atender aos critérios estabelecidos pela agência, sob risco de comprometimento da eficácia e segurança das doses.



Os lotes não autorizados foram encaminhados ao Plano Nacional de Imunização (PNI), mas ainda não se sabe quantas vacinas foram utilizadas.

Confira os lotes interditados:

- Distribuídos



IB: 202107101H, 202107102H, 202107103H, 202107104H, 202108108H, 202108109H, 202108110H, 202108111H, 202108112H, 202108113H, 202108114H, 202108115H, 202108116H e L202106038



SES/SP: J202106025, J202106029, J202106030, J202106031, J202106032, J202106033, H202106042, H202106043, H202106044, J202106039, L202106048



Em tramitação de envio e liberação ao Brasil

IB: 202108116H, 202108117H, 202108125H, 202108126H, 202108127H, 202108128H, 202108129H, 202108168H, 202108169H, 202108170H, 2021081701K, 202108130H, 202108131H, 202108171K, 202108132H, 202108133H, 202108134H