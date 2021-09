O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) - Moreira Mariz/Agência Senado

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG)Moreira Mariz/Agência Senado

Publicado 07/09/2021 10:54

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiram não participar da cerimônia de hasteamento da bandeira no Brasil no Palácio da Alvorada. Ambos foram convidados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Rodrigo Pacheco e Fux estão na capital federal neste 7 de Setembro, enquanto Lira está fora de Brasília. De acordo com interlocutores dos três presidentes, foi avaliado que as manifestações convocadas por Bolsonaro possui caráter antidemocrático e inconstitucional, com pedido de fechamento do STF e deposição de seus ministros.

O presidente do Senado publicou, nesta terça-feira, 7, um artigo no jornal “O Estado de S. Paulo”, intitulado “Defender a liberdade sem corroer a democracia”, com diversos recados ao Palácio do Planalto e seus apoiadores que estão nas ruas nos atos de 7 de setembro.

Em um trecho, Pacheco afirma que "definitivamente não se pode invocar o valor supremo da liberdade para corroer a democracia". Ele também disse que "não cabe falar em negação de eleições, de resistência a freios institucionais, ou de utilização das Forças Armadas para fins que não estejam delineados no texto constitucional".

Já Fux retornou a Brasília na segunda, 6, para acompanhar de perto as manifestações na Esplanada dos Ministérios. O presidente do STF decidiu reforçar a segurança do tribunal e dos ministros e pediu o mesmo para o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Os ministros da Corte estão preocupados com as ameaças de invasão do prédio do Supremo por parte de apoiadores de Bolsonaro.