Bolsonaro vai à cerimônia em Rolls Royce pilotado por Nelson Piquet - Twitter / divulgação

Bolsonaro vai à cerimônia em Rolls Royce pilotado por Nelson PiquetTwitter / divulgação

Publicado 07/09/2021 12:10 | Atualizado 07/09/2021 12:25

O presidente Jair Messias Bolsonaro chegou à cerimônia do hasteamento da Bandeira Nacional, na manhã desta terça-feira, em um Rolls-Royce Silver Wraith de 1952, dirigido pelo ex-piloto Nelson Piquet. O tricampeão de Formula 1, declaradamente apoiador de Bolsonaro, foi o responsável pela condução do presidente até o Palácio da Alvorada.

A cerimônia foi acompanhada por centenas de apoiadores de Bolsonaro, e não contou com a presença de nenhum outro chefe de poder, como ocorre tradicionalmente.

O Rolls Royce venceu, durante o governo Vargas, uma concorrência contra Cadillac e Lincoln para a troca dos carros presidenciais. O veículo zero quilômetro, chegou ao Brasil junto com outros três Wraith. Todos vieram com carrocerias feitas pela Mulliner.