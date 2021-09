Bolsonaristas fizeram manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, neste 7 de setembro - AFP

Publicado 07/09/2021 12:32 | Atualizado 07/09/2021 14:14

Brasília - Tão logo o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), encerrou seu discurso na Esplanada dos Ministérios , os manifestantes iniciaram uma rápida e tranquila dispersão. Sem tumulto até o momento, grande parte das pessoas começa a se dirigir aos estacionamentos dos anexos dos Ministérios.

Nos caminhões de som, organizadores já passaram a agradecer a presença dos bolsonaristas, em tom de despedida.

O forte calor e a seca em Brasília fizeram com que várias famílias optassem por um lugar na sombra, distante do gramado central da Esplanada, mesmo durante o discurso do presidente da República.

Apesar de uma boa parcela do público já deixar o local, muitos manifestantes montaram suas barracas e churrasqueiras, e pretendem passar o resto do dia na área central de Brasília.