Presidente do DEM, ACM NetoReprodução/Facebook

Publicado 07/09/2021 13:23

Brasília - O presidente do DEM, ACM Neto, defendeu, nesta terça-feira, 7, por meio das redes sociais, um Brasil "livre do radicalismo". O líder não chegou a endereçar as críticas, mas ressaltou que a atual luta do país deveria ser por um Brasil mais justo e menos desigual.



"Um Brasil independente é um Brasil livre do radicalismo, que valoriza a democracia, e não o ódio. Hoje a nossa luta é por tolerância, comida na mesa dos brasileiros, emprego, respeito às diferenças e por um País mais justo e menos desigual. Essas são lutas diárias, aquelas que realmente importam e fazem a diferença na vida das pessoas", publicou o presidente do DEM.

As falas de ACM Neto acontecem enquanto Bolsonaro volta a aumentar o tom contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nas manifestações convocadas por ele neste feriado. Nesta terça, Bolsonaro voltou a afirmar que as manifestações são endereçadas a "um ou dois" que, segundo ele, estariam atuando fora das quatro linhas da Constituição.



No discurso, Bolsonaro anunciou uma reunião do Conselho da República na quarta-feira e afirmou que usará a fotografia das manifestações deste 7 de Setembro para mostrar aos chefes dos demais Poderes "para onde nós todos devemos ir".