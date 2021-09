Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) - Jefferson Rudy/Agência Senado

Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM)Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 07/09/2021 13:19

O senador e presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), criticou as manifestações bolsonaristas que ocorrem nesta terça-feira, 7, nas principais cidades do país. O parlamentar questionou a motivação dos atos e afirmou que as aglomerações não trarão efeitos positivos. As informações são do jornalista Guilherme Amado.

"Essa manifestação é sobre o que? Vai resolver o problema de quem? Vai devolver a vida de quem morreu na pandemia? O preço do feijão ou da gasolina vai abaixar? Vai gerar emprego? É para libertar o Brasil de quem, se é eles que estão no poder? Qual a lógica da manifestação?", afirmou Omar.

Em relação aos impactos que as manifestações terão nos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito, o presidente da CPI ressaltou que os senadores não se sentiram ameaçados: "De maneira nenhuma".

A CPI da Covid suspendeu as oitivas durante esta semana, em decorrência dos atos antidemocráticos. O intuito é previnir possíveis agressões aos parlamentares e não acirrar os ânimos com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que permanecerão na capital federal.