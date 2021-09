Deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) - Divulgação/Câmara dos Deputados

Deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ)Divulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 07/09/2021 13:57 | Atualizado 07/09/2021 14:03

Brasília - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da minoria na Câmara, informou, por meio das redes sociais, que não participará da reunião do Conselho da República nesta quarta-feira, 8. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou a reunião durante o seu discurso em ato pró-governo na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã desta terça-feira, 7.

Em publicação no Twitter, Freixo defende que "o Conselho não pode se reunir mediante ameaças de um presidente que viola a Constituição". Em vídeo postado na rede social, o deputado disse que o conselho "nunca se reuniu no governo Bolsonaro". Ele acrescentou: "E não será sob chantagem de um presidente que participa de um ato que ameaça ministros, que ameaça intervenção militar e que ameaça o fechamento do Congresso, que o Conselho da República tem que se reunir".

"Como membro do conselho afirmo categoricamente que não participarei. Estarei em Brasília, mas não vou participar do Conselho da República sob ameaça de um presidente que mais uma vez insinua o desejo de um golpe sobre a nova democracia", declarou o líder da minoria na Câmara no vídeo.