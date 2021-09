Presidente Jair Messias Bolsonaro discursou para apoiadores, enquanto há cerca de 3km aconteciam manifestações contrarias ao seu governo - AFP

Presidente Jair Messias Bolsonaro discursou para apoiadores, enquanto há cerca de 3km aconteciam manifestações contrarias ao seu governoAFP

Publicado 07/09/2021 13:51

Brasília - Manifestantes pró e contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, discutiram na saída dos atos de Brasília nesta terça-feira, 7. O ato contra o governo se concentrou em frente à Torre de TV. Manifestantes que iam ou voltavam da Esplanada dos Ministérios passavam a cerca de 100 metros dos opositores.

Os dois lados alternaram provocações e xingamentos por cerca de uma hora. Não houve confronto físico.

Policiais militares, com apoio do Batalhão de Policiamento Tático Motorizado (ROTAM), fizeram um cordão de isolamento entre os grupos.

A PM escoltou manifestantes contrários a Bolsonaro que precisavam cruzar a rua onde apoiadores do governo passavam, por diversos momentos.

Um homem vestido com uma camiseta vermelha e máscara com o símbolo do Brasil, no entanto, não conseguiu atravessar.

Ele se identificou como motorista de ônibus e foi cercado e xingado por manifestantes pró-governo. Chegou a tirar a camisa, mas não conseguiu seguir adiante. Ele pegou uma carona em um carro da PM para chegar até seu destino.