Sede do Ministério da Saúde sofre tentativa de invasão por manifestantes bolsonaristasAgência Brasil

Publicado 08/09/2021 12:07 | Atualizado 08/09/2021 12:08

Brasília - Manifestantes bolsonaristas tentaram invadir a sede do Ministério da Saúde em Brasília nesta quarta-feira, 8, mas foram contidos por seguranças. A assessoria de imprensa da pasta confirmou a informação ao Broadcast Político e ressaltou que jornalistas presentes no local foram hostilizados. O protesto segue do lado de fora do ministério.

Pró-governo, o grupo que tentou a invasão está em Brasília desde a terça-feira, 7 de setembro, quando foi às ruas junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, com pautas antidemocráticas. O chefe do Planalto chegou a dizer que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pediu ao Judiciário para "enquadrá-lo".

"Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Agradecer a Deus, pela minha vida e pela missão, e dizer aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília que só Deus me tira de lá", relatou o chefe do Executivo. Em seguida, o presidente afirmou que há três opções para o seu futuro político. Ele reforçou que apenas deixará o cargo "preso, morto ou com a vitória". E completou na sequência: "Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso".