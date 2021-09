Site da Anvisa é invadido por hackers - Reprodução Internet

Publicado 08/09/2021 20:16 | Atualizado 08/09/2021 20:20

Brasília - O site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi invadido por harckers na tarde desta terça-feira (8). Ao entrar no site, no lugar das informações da agência, o internauta se deparava com uma bandeira da Argentina e a mensagem: "não ficamos de quarentena. Vamos ser expulsos dos seus servidores também?". O texto faz referência a suspensão da partida entre Brasil e Argentina.

A ação atingiu a declaração de saúde do viajante, mas, segundo a Anvisa, o serviço já foi restabelecido.

Ainda conforme a Anvisa, o ataque foi de alteração da página (defacement). A equipe da Anvisa afirma que não houve alteração dos dados, nem prejuízo aos sistemas de informática da agência.



O formulário de saúde do viajante ficou fora do ar por quase duas horas, no meio da tarde.