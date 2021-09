Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 08/09/2021 19:53 | Atualizado 08/09/2021 20:30

O PSDB afirmou que, por unanimidade, anunciou na noite desta quarta-feira, 8, oposição ao governo Bolsonaro e o início da discussão sobre a prática de crimes de responsabilidade pelo presidente da República para um possível pedido de impeachment.

Em nota, o partido afirmou que repudia as atitudes antidemocráticas e irresponsáveis adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro nas manifestações pelo Dia da Independência. Ao mesmo tempo, a sigla conclama as forças de centro para que se unam numa postura de oposição a este projeto autoritário de poder.

"O PSDB também se alinha à indignação de todos aqueles que têm na democracia, na defesa das instituições e no respeito à liberdade o seu maior compromisso", dizem.

Na nota, o partido fala em uma união para evitar a volta do modelo político econômico petista também responsável pela profunda crise que enfrentamos.

O partido ressalta que os brasileiros esperam de seu governante soluções para a pandemia, para o desemprego, para a inflação crescente, para a crise hídrica, para desigualdade, e para o descalabro fiscal.

Por fim, com a participação da Executiva e das bancadas na Câmara e Senado, registramos que após o pronunciamento inaceitável do chefe do Poder Executivo, na data de ontem, iniciamos hoje o processo interno de discussão sobre a prática de crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República e o caminho mais eficiente para evitar o agravamento dessa crise na vida das pessoas.