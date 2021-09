Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes - Divulgação

Publicado 08/09/2021 21:05 | Atualizado 08/09/2021 21:18

Brasília - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para julgamento, nesta quarta-feira (8), as ações que questionam os decretos que flexibilizam a posse de arma de fogo. A análise da pauta havia sido suspensa em abril após pedido de vista feito pelo próprio Moraes.

Ao todo, nove ações contestam os decretos editados em 2019 e em 2021 por Jair Bolsonaro. Todos eles facilitam a compra de armas, uma das principais pautas do presidente.

Com a reabertura dos processos, a expectativa é que o julgamento virtual irá ocorrer entre os próximos dias 17 e 24 de setembro. O julgamento recomeçará com o voto do ministro.