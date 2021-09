Covid-19 - Divulgação

Publicado 08/09/2021 18:32 | Atualizado 08/09/2021 18:34

São Paulo - Com 250 registros nas últimas 24 horas, o Brasil chegou aos 584.421 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. A média móvel de mortes dos últimos sete dias ficou em 467, índice mais baixo desde novembro.



Com relação ao número de casos, desde as 18h de ontem, 14.430 novos diagnósticos foram confirmados, totalizando 20.928.008 em todo país. É válido lembrar que o feriado prejudica a contagem das secretarias de saúde, fato que pode influenciar nos números apresentados.

Os dados são compilados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Desde o início de junho do ano passado, o grupo informa os dados referente a pandemia da covid-19 após uma confusão com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.



São Paulo é o estado com mais casos (4.297.229) e mortes (146.610). Na estatística de infectados, é seguido por Minas Gerais (2.086.149), Paraná (1.471.436) e Rio Grande do Sul (1.414.881).

Já no ranking dos que mais perderam vidas, o segundo colocado é o Rio de Janeiro (63.354). Minas Gerais vem em seguida (53.407), assim como Paraná (37.858) e Rio Grande do Sul (34.362).



De acordo com a Universidade Johns Hopkins, 222.342.137 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus. Em relação as mortes, 4.592.947 foram a óbito em decorrência da covid-19 em todo o mundo, sendo o Brasil o segundo país com maior número de vítimas da doença. A universidade aponta que 5.560.281.371 doses da vacina já foram aplicadas.