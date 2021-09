Estátua de Bolsonaro é inaugurada e medida divide opiniões - Reprodução Twitter

Estátua de Bolsonaro é inaugurada e medida divide opiniõesReprodução Twitter

Publicado 08/09/2021 18:22 | Atualizado 08/09/2021 18:29

Porto Alegre - Uma estátua do presidente Jair Bolsonaro foi inaugurada, no último domingo (7), no município de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, durante uma manifestação pró-Bolsonaro. Com quase seis metros de altura, a escultura mostra Bolsonaro como um guerreiro.

A iniciativa foi promovida pelo Comitê pela Vida e Liberdade, o artista Jorge Luiz Grigolo foi quem realizou o corpo, já a cabeça foi feita por uma indústria do setor agrícola do município. Segundo o advogado Jabs Paim Bandeira, presidente do grupo, a ideia nasceu há dois anos e nos últimos meses ganhou vida após um trabalho intenso dos confeccionadores.

A medida dividiu a opinião de internautas, que chegaram a comparar o monumento com homem de lata do mágico de OZ e um dos personagens centrais da série de filmes Star Wars, Darth Vader.

"Uma estátua feia, desproporcional e macabra, que representa muito bem o homenageado, pois reflete perfeitamente a sua personalidade", disse um perfil na rede social.

"Nós vivemos em uma democracia, as pessoas têm o direito de apoiar e criticar, isso faz parte", rebateu Bandeira.

Ainda de acordo com Bandeira, inicialmente a ideia era tornar a estátua itinerante, mas, por medo de vandalismo, ela deve ficar em locais privados.