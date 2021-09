Publicado 08/09/2021 14:34

São Paulo - As regiões sul e sudeste do Brasil se preparam para a chegada de uma nova frente fria nos próximos dias. O sul está em situação de alerta, pois pode enfrentar grandes chuvas e rajadas de vento que podem chegar até 100 km/h nesta semana. Já o sudeste se prepara para uma nova queda de temperaturas.



Região Sul

O estado do Rio Grande do Sul passou por chuvas intensas durante o feriado e, segundo a Climatempo, ainda há previsão de temporais para os próximos dias. É previsto que uma nova frente fria se forme associada a um ciclone, por isso a chuva vai aumentar também nas demais áreas da Região.



Por conta do ciclone em formação, os estados de Santa Catarina e o Paraná chamam atenção devido ao aumento de chuvas nesta quarta-feira (08). Ademais, a Clima tempo alerta para as rajadas de vento na região que ficam entre 50 km/h e 80km/h, mas no litoral gaúcho podem chegar aos 100km/h.



A partir de sexta-feira (09), as chuvas perdem força e o ar frio de origem polar aumenta a chance de geada na região sul. Segundo a meteorologia, as menores temperaturas devem ficar abaixo dos 16°C, ao centro-sul do Paraná, 8°C em Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Já no sul do estado gaúcho, as mínimas giram em torno de 10°C a 12°C, podendo ocorrer geada fraca na região.



Região Sudeste



A semana que começou quente e seca, termina fria e úmida no sudeste do país. A partir de amanhã (09), o oeste e sul do estado de São Paulo amanhece com chuva e névoa. As demais partes da cidade começam o dia com sol e tem previsão de chuva pela tarde. Na sexta-feira (10), máxima fica em torno dos 23°C na capital e no sábado, 22°C.



No Rio de Janeiro e Espírito Santo, apesar da temperatura cair um pouco, o calor deve permanecer nos próximos dias, podendo ter chuvas isoladas nos estados, mas sem volumes significativos. Segundo o InMet, os maiores acumulados podem alcançar a faixa dos 40 mm em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A previsão é que a semana termine com temperaturas mais baixas nestas localidades.

Regiões Centro-sul



Segundo o InMet, o sul do Mato Grosso do Sul, o leste de Goiás e Distrito Federal não deverão sentir temperaturas menores que 18ºC. Contudo, a partir desta quarta, a previsão é que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul enfrente algumas pancadas de chuva.



Segundo a Climatempo, os dois estados vão receber pancadas de chuva isoladas com raios a partir de hoje. A mudança é decorrente da circulação de ventos associada a formação de uma frente fria ajuda a espalhar nuvens e traz de volta a chuva para grande parte de Mato Grosso do Sul, sul, oeste e norte de Mato Grosso também estão na rota para receber pancadas de chuva isoladas com raios.



Região Norte



No norte do Brasil, a previsão é de que permaneça o calor e a chuva. Segundo o InMet, a previsão de maior precipitação está no noroeste do Amazonas, Roraima e oeste do Pará, podendo alcançar índices de 70 mm. As menores temperaturas da região variam entre 22°C e 28°.



Até domingo (12), a previsão é de temporais isolados na região norte e centro-oeste do Brasil, segundo a Climatempo.



Região Nordeste



Na região nordeste do país, a previsão para os próximos dias são de chuvas fracas. A temperatura até a próxima semana fica estabilizada entre os 23ºC e a mínima de 18ºC.